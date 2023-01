La consellera de Sanitat es mostra disposada a «fer propostes per a fomentar l'ús del català», però no a rectificar l'exempció

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha expressat aquest dimecres la voluntat de «fer propostes per a fomentar l'ús del català» en la sanitat, encara que ha recordat que la convocatòria s'ha fet «conforme a la llei de normalització lingüística, que permet excepcionar les categories deficitàries».

La consellera ha recordat l'existència d'un decret específic per a Salut que regulava el coneixement del català, que va ser derogat, i ha insistit en la seva intenció d'escoltar propostes per a impulsar l'ús de la llengua catalana en el sector. A més, ha indicat que actualment estan revisant les persones que s'han presentat al procés d'estabilització per apreciar-ne el nivell de català i fer un acompanyament perquè, qui no acrediti cap títol, pugui obtenir-lo en dos anys.

«Volem fomentar en positiu l'ús del català en l'àmbit sanitari i tenim reunions permanents per a arribar a acords, com hem fet aquests vuit anys», ha emfatitzat Gómez, que ha avançat, al seu torn, la possibilitat de plantejar una norma que exigeixi aquest requisit, com es va fer amb el decret. Amb tot, no ha precisat en què consistiria aquest «acompanyament» ni quines conseqüències suposaria no aconseguir el títol de català.