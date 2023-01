Neus Truyol: «El PP de Palma és un apèndix de Núñez Feijóo. Estan teledirigits des de Madrid»

La cap de llista de MÉS per Palma a les properes eleccions municipals i actual regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Palma, Neus Truyol, ha assegurat que el Partit Popular de Palma és «un apèndix de Núñez Feijóo» i que «estan teledirigits des de Madrid», en relació a la presentació aquest passat diumenge del candidat del PP a la batlia de Palma feta a Madrid.

«El Partit Popular de Palma està hipotecat als interessos de Madrid i és esclau del Partit Popular estatal, mentre que a MÉS per Palma només ens devem a les necessitats de les palmesanes i els palmesans», ha assegurat Truyol. «Madrid no pot fixar l’agenda de Palma, necessitam eines, competències i solucions a les realitats, interessos i necessitats de la nostra ciutat, no els d’altres territoris», ha continuat la cap de llista ecosobiranista.

En aquest sentit, Truyol ha assegurat que és «necessària i urgent» una llei estatal de l’habitatge que permeti regular els preus del lloguer o encarar la problemàtica amb els fons voltors, així com limitar la compra d’habitatges per a persones no residents. «Palma pateix una situació d’emergència habitacional molt més greu que la que s’experimenta a altres llocs de l’Estat», ha recordat l’actual regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat.

A més, a la problemàtica amb l’habitatge i la necessitat de comptar amb eines pròpies, Truyol hi ha sumat l’ampliació de l’aeroport, i les competències per a poder decidir sobre les portes d’entrada i sortida de casa nostra.

Finalment, la cap de llista de MÉS per Palma ha afegit la necessitat de comptar amb un finançament just per als ajuntaments perquè Cort pugui millorar els serveis públics com ara el transport públic, la neteja o els serveis socials, «que Madrid sempre ens ha negat».