El Pi: «El protocol antiavortista de Castella i Lleó és fruit de l’extremisme»

El Pi-Proposta per les Illes Balears rebutja totalment el nou protocol antiavortista que vol posar en marxa el Govern de Castella i Lleó amb el PP i Vox al capdavant. El Pi considera «inacceptable» que s’obligui les dones que vulguin avortar a escoltar el bateg del cor o a veure el fetus en una ecografia. «Demanam respecte absolut al dret de les dones a decidir, no podem fer més traumàtica encara una situació límit com l’avortament», ha assegurat el candidat d'El Pi al Govern, Josep Melià.

«Això passa per pactar amb extremistes», ha assegurat Melià. «No pot ser que Vox vulgui posar en marxa aquestes polítiques antiavortistes i que el Partit Popular les compri». El portaveu parlamentari deixa clar que «qui dorm amb nins, compixat s’aixeca, i això és el que li ha passat al PP per pactar amb extremistes. El Pi vol que la política estigui centrada i marcada per les polítiques de centre com les de la meva formació», recalca Melià.

Per altra banda, Melià ha rebutjat el centralisme i la intervenció del Govern espanyol en aquesta normativa autonòmica de Castella i Lleó. «No hi estam d’acord, però la comunitat autònoma ha de poder fer la seva política, ens agradi o no. L’Estat no pot intervenir així com així en les competències que tenen les comunitats autònomes», ha recordat Melià.