Mallorca i Gran Canària, a favor de preservar els fràgils Paisatges Insulars culturals

El president del Cabildo, Antonio Morales, i la consellera de Territori del Consell de Mallorca, Maria Antònia Garcías, han subratllat aquest divendres la «importància de la gestió sostenible per a preservar els múltiples valors patrimonials, etnogràfics i naturals que conflueixen en els territoris declarats Patrimoni Mundial de la Unesco». Ambdós han destacat la dificultat del repte degut a la «fragilitat dels equilibris en els territoris illencs»

Morales i Garcías, que han mantingut una reunió juntament amb altres responsables polítics i tècnics en aquest afer, han subratllat la rellevància de l'Aliança de Paisatges Culturals, que aglutina les entitats gestores de diversos espais culturals de l'estat i que el Consell de Mallorca actualment presideix. La consellera Garcías ha destacat que aquesta aliança «ofereix una plataforma idònia per a col·laborar i compartir experiències per tenir més eines per a la conservació dels valors universals excepcionals reconeguts per la Unesco».

Tant la representació mallorquina com la canària han coincidir en la necessitat, com a gestors, «d'implicar el conjunt de la societat i de les institucions». La consellera ha destacat la feina del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, integrat per representants de les diferents administracions autonòmica, insular i municipal. Garcías ha recordat les iniciatives de la institució amb els projectes de col·laboració amb entitats de custòdia de territori, projectes els centres educatius a través del programa Aprenentatges i Servei, i el suport del Consell a les cooperatives agrícoles i confraries de pescadors.