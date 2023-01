MÉS per Mallorca aposta per un «salari mínim illenc» i que les persones jurídiques no puguin ser titulars d'habitatges

El coordinador de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha presentat aquest divendres les propostes en matèria d'habitatge incloses dins el programa electoral per a la legislatura 2023-2027. Apesteguia ha anunciat que la formació ecosobiranista aposta perquè les persones jurídiques, així com les societats, no puguin ser titulars d'habitatges. En aquest sentit, ha apuntat que els habitatges «han de ser per a viure-hi i no per a especular, que és el principal objectiu dels fons voltor quan adquireixen una propietat».

«Condicionarem els futurs pactes a les Illes Balears perquè hi hagi un compromís de les institucions estatals de dur a terme les modificacions que siguin necessàries per tal que els habitatges siguin propietat de persones reals; de les persones que hi tenguin la voluntat de viure-hi», ha apuntat Apesteguia.

El líder de MÉS per Mallorca també ha anunciat que la seva formació prohibirà la venda dels nous Habitatges de Protecció Oficial, ja que, segons ha assegurat, «la seva finalitat és un servei i no un bé per a especular o lucrar-se».

Apesteguia ha finalitzat manifestant que MÉS per Mallorca exigirà a l'Estat l'establiment d'un salari mínim illenc que permeti completar les diferències entre el cost de vida de les Balears i altres indrets de l'Estat. En aquest sentit, ha dit que treballaran també per l'establiment d'un sou mínim interprofessional (SMI) superior al 60% del sou mitjà.