Visita al Parlament dels alumnes sahrauís en acollida d'Escola en Pau

El president del Parlament, Vicenç Thomas, ha rebut aquest dimarts a un grup de nins sahrauís de l'associació Escola en Pau, que resideixen amb famílies d'acolliment i cursen estudis a les Balears.

La presidenta de l'associació, Carme Barceló, i el delegat del Poble Sahrauí a les Illes Balears, Hmudi Lebsir, han acompanyat als alumnes i a les seves famílies d'acollida del Projecte Madrassa, que han acudit al Parlament per felicitar les festes de Nadal.

Vicenç Thomas ha destacat que al llarg de 20 anys aquest programa d'acollida ha beneficiat a centenars d'infants que han pogut tenir accés a l'educació a les Balears, i ha aprofitat per «reivindicar una solució que neixi fruit del diàleg per obrir un futur viable i digne per al poble sahrauí».

Carme Barceló, presidenta de l'associació, ha denunciat que les violacions de drets humans al Sàhara Occidental s'han intensificat en els territoris ocupats i ha demanat l'ajuda internacional. Per la seva banda, Hmundi Lebsir ha agraït la rebuda dels representants del Parlament i ha reivindicat democràcia, justícia i respecte per la voluntat del poble sahrauí.

A l'acte també hi han assistit els diputats Antoni Fuster i Juan Manuel Gómez, membres de la comissió 'Pau i llibertat per al Sàhara'.