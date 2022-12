Aprovats els pressuposts de les Illes Balears que superen per primera vegada els 7.000 milions d'euros

El Parlament ha aprovat, aquest dijous, els Pressupostos Autonòmics per a 2023, que per primera vegada superen els 7.000 milions d'euros i es converteixen en els més alts de la història.

Les votacions han conclòs al voltant de les 14.52 hores, moment en el qual el president del Parlament, Vicenç Thomàs, ha proclamat l'aprovació definitiva dels comptes després de la incorporació de 271 esmenes parcials.

D'aquestes 271, 38 han estat aprovades en el ple que s'ha celebrat durant tres dies en el Parlament. A part, 64 varen ser aprovades en Comissió parlamentària i 169 en ponència.

Els pressupostos de les Illes Balears per a 2023 arriben, d'aquesta manera, als 7.133,4 milions d'euros, un 11,5 per cent més que l'any passat. Es tracta d'una xifra rècord, de les quals prop de 1.000 milions es destinaran a inversió pública. Els pressupostos varen ser aprovats en el Consell de Govern el passat 31 d'octubre.

Destaca l'impuls inversor, el capítol del qual creix un 75 per cent respecte a l'any passat, 426,6 milions més, i els doblers destinats a despesa social, gairebé el 60 per cent dels recursos per a polítiques de salut, educació, serveis socials, ocupació i habitatge (4.096 milions).