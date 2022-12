Santiago assegura que el PP «no és creïble» quan demana més recursos per dependència

La consellera d'Afers Socials i Esports del Govern, Fina Santiago, ha assegurat aquest dimecres que el PP «no és creïble» quan demana més recursos per l'atenció a la dependència, perquè no ho aplica on governa i els seus consellers voten en contra d'augments en les interterritorials, ha raonat.



En el debat del pressupost de la Conselleria pel 2023, Santiago ha citat unes declaracions de l'expresident conservador Mariano Rajoy en 2011, en una entrevista en la qual sostenia que la dependència «no és viable».

Així ha respost Santiago a les esmenes parcials del PP en els seus comptes per l'exercici que ve. Cal recordar que la d'Afers Socials és l'única Conselleria a la qual el PP no ha presentat una esmena a la totalitat.