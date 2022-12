La sentència del Tribunal Suprem sobre el confinament d'estudiants posa en evidència les manipulacions i mentides de Vox

«Un menor que arriba en pastera a Mallorca té més garanties legals que un menor espanyol que ve en un viatge organitzat amb una PCR negativa», va declarar el delegat del partit neofeixista Vox a les Balears, Jorge Campos.

Aquest divendres s'ha fet públic que el Tribunal Suprem (TS) ha ratificat la decisió del Govern de confinar els estudiants contagiats de Covid durant els viatges d’estudis a Mallorca el 2021. La sentència de l’alt tribunal espanyol s’ha notificat aquest divendres a l’Advocacia de la Comunitat Autònoma.

El Suprem sentencia que «mantenir el confinament dels que varen donar negatiu a la PCR, en espera de la seva confirmació, era una mesurada ajustada al principi de proporcionalitat si, a més, la relacionam amb la peculiaritat de la crisi de la Covid-19, l’experiència dels retornats dels viatges de final de curs i la situació concreta dels afectats».

És per això que el Suprem desestima el recurs de cassació interposat pel Ministeri Fiscal i assenyala que «no es discuteix en les actuacions que entre els que ja havien tornat després de finalitzar la seva estada a Mallorca estaven aflorant nombrosos positius», a més, «hi havia base racional per presumir que els que encara romanien a l’illa poguessin resultar contagiats i transmetre el seu contagi, dispersant el virus per altres territoris, cosa que era raonable pensar en vista de l’experiència dels recent retornats, pel tipus d’activitats desenvolupades i la manera de comportar-se dels afectats en aquests viatges de final de curs a Mallorca».

La sentència posa al descobert la campanya de manipulacions i mentides que va desplegar Vox i el seu entorn d'extremistes.

Cal recordar que, com ha passat en el recent cas de La Salle, Vox va utilitzar alguns dels pares dels joves confinats per llançar la primera pedra i, a continuació, va sortir el delegat del partit neofeixista a les Balears, Jorge Campos, a explicar la seva versió alternativa a la veritat dels fets: «Molts dels joves retinguts s'allotjaven en diferents hotels de Palma i havien arribat recentment amb una PCR negativa. Almenys a 33 d'ells se'ls va anar a cercar de matinada i se'ls va traslladar, sense permís dels seus pares, al 'hotel Covid'», va declarar aleshores.

Hi va haver insinuacions de racisme: «Molts dels contagis venen de setmanes enrere, de viatges de fi de curs, però també dels macrobotellons i dels concerts autoritzats pel Govern i on també participen joves residents a Mallorca. S'han descontrolat els casos per diverses raons, però Armengol ha trobat en els estudiants que venen de fora el boc expiatori».

I greus acusacions infundades: «Ens trobam davant un cas gravíssim de retenció il·legal de menors. Un menor que arriba en pastera a Mallorca té més garanties legals que un menor espanyol que ve en un viatge organitzat amb una PCR negativa» es va atrevir a afirmar Jorge Campos.