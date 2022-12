José Hila: «Palma no pot tornar enrere»

El batle de Palma, José Hila, candidat a la reelecció en les eleccions municipals del pròxim mes de maig, ha participat aquest diumenge en la 'Festa de la Constitució' de l'Agrupació Socialista de Palma Ponent, en la qual ha manifestat que «Palma no pot aturar-se ni tornar enrere, ara és el moment de continuar transformant la ciutat».

Segons ha informat el PSIB-PSOE en nota de premsa, els Socialistes de Palma han celebrat, aquest diumenge, la seva 'Festa de la Constitució' de l'Agrupació Socialista de Palma Ponent per a celebrar els 44 anys de la carta Magna espanyola en un acte on han participat més de 300 persones de les diverses agrupacions de la Ciutat i el secretari general de l'Agrupació de Palma, José Hila, la secretària general de Federació Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, i el secretari d'Idees i Projecte Polític del PSIB-PSOE, Iago Negueruela.

En la seva intervenció, el batle José Hila, ha expressat que «Palma ha de continuar progressant, sense aturar-se ni tornar enrere, en aquests temps convulsos és més necessari que mai continuar avançant amb estabilitat i experiència, construint una Palma cuidadora que funciona, que pensa, planifica i transforma la ciutat, tenint sempre a les persones en el centre de les seves decisions» i ha demanat la col·laboració de tots els socialistes per a «explicar el projecte socialista perquè Palma continuï millorant, avançant, transformant, des del més petit, fins al més gran».

Per la seva part, la secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, ha agraït la invitació i ha aprofitat per a dir que «se celebren 44 anys de la Constitució espanyola i 44 anys de progrés de la societat, un progrés que ha vengut de la mà dels socialistes». «En temps d'incertesa hem estat al costat de la gent, ho vàrem fer durant la pandèmia i ho hem fet ara amb la crisi derivada de la guerra d'Ucraïna, ajudant les famílies i els treballadors».

Cladera ha recordat que «queden pocs dies per a les pròximes eleccions, poc més de 180 dies, i els socialistes estan més preparats que mai per a tornar a liderar projectes de futur per a les Balears, Mallorca i Palma». «Amb il·lusió, força i ganes encaram el 2023», ha incidit Cladera.

En l'acte també ha participat el secretari d'Idees i Projecte Polític del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, que ha ressaltat que «en aquest aniversari de la Constitució cal recordar totes les conquestes de drets que han aconseguit els socialistes fins ara», i ha afegit que «davant una dreta que només té un discurs de crispació, els socialistes aporten a la societat un projecte de progrés, estan al costat de la ciutadania d'aquestes illes».

Durant l'acte s'ha fet un esment especial als militants de Palma-Ponent; Francisco Camuñas, Ana Vera, José Luis Madico, Francisca Moya, Laurent Smith, Maria Cuenca i Andreu Canovas per la seva trajectòria i anys de dedicació al PSOE.