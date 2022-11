El GOB defensarà dimarts que ve al Parlament la ILP «Avui per demà»

El GOB defensarà el dimarts vinent davant el Parlament la tramitació de la Llei d'Iniciativa Popular de Benestar per a les Generacions Presents i Futures de les Illes Balears, que aconseguí el suport de més de 12.000 persones després d'una intensa campanya de recollida de firmes sota el lema «Avui per Demà». Amadeu Corbera, president del GOB Mallorca i membre de la comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular, serà l'encarregat d'exposar durant 15 minuts la necessitat d'aprovar aquesta llei davant l'hemicicle, que en debatrà posteriorment la presa en consideració en el punt V de l'ordre del dia de la sessió.

Segons ha afirmat el GOB, «ens trobam en un moment clau, on els diferents grups polítics de l'arc parlamentari manifestaran el seu suport o no perquè aquesta Iniciativa Legislativa Popular perquè pugui iniciar la corresponent tramitació parlamentària». Argumenta la formació que el propòsit d'aquesta llei seria assolir que «les polítiques d'avui tenguin en compte com afectaran el benestar de les generacions presents i futures que habitaran aquestes illes en escenaris incerts d'escassesa energètica i de materials, crisi climàtica i contextos globals que afectaran si o si, la nostra realitat concreta». S'han referit a la fragilitat i limitació que implica la insularitat, així com a la «potencialitat per esdevenir un territori òptim per a la transició ecosocial necessària, des de la resiliència i per a sostenibilitat real social, ecològica i econòmica».