El Pi denuncia la ingerència competencial de l’Estat en el decret d’estalvi energètic

La comissió d’Economia del Parlament de les Illes Balears ha aprovat, a iniciativa d’El Pi, que el Govern emeti una resolució que aclaresqui l’aplicació del decret d’estalvi energètic aprovat pel govern central.

La formació considera inconstitucional el decret perquè, segons afirmen, envaeix competències pròpies de les Illes Balears, com per exemple la regulació de les temperatures dels locals comercials o la instal·lació de portes automàtiques. «A l’Estat Espanyol hi ha una pluralitat climàtica destacable i també una economia molt diferent, per tant, resulta lògic que cada comunitat pugui decidir les seves polítiques d’estalvi energètic», ha declarat Melià.

Així mateix, el portaveu ha assegurat que amb aquest decret el Govern vulnera les competències en comerç i medi ambient que, segons afirmen, correspon a les Illes Balears desenvolupar-les. «Hem demanat al Govern que fes un informe que ho clarifiqués, però no han donat suport a la iniciativa perquè estan fermats de mans i peus a Sánchez. Volem decidir des d’aquí, des de les nostres particularitats i que no ho facin des d’un despatx a Madrid», han afirmat.

Amb tot, també s’ha aprovat que el Govern aposti de forma decidida i amb la màxima rapidesa possible per la instal·lació de parcs eòlics marins com a política estratègica de les Illes Balears per avançar en l’eficiència i estalvi energètic.