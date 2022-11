Neus Truyol serà la candidata de MÉS a l'Ajuntament de Palma

MÉS-Estimam Palma ha presentat la seva llista electoral per les eleccions municipals del 2023 a l'Ajuntament de Palma, aprovada dimarts passat en assemblea per la formació. Segons afirma Neus Truyons, que figurarà com a candidata a la batlia de la capital illenca, la llista està conformada per «persones de diferents orígens, implicades en la millora de la nostra ciutat tant des de dins com des de fora de les institucions i que representa la pluralitat i diversitat de Palma». Ha afegit que es tracta d'una llista «oberta, diversa i plural, que algutina diferents sensibilitats de l'esquerra transformadora de la ciutat, on una de cada cinc persones seran independents, seguint així amb l'esperit de la plataforma Estimam Palma».

En paraules de Truyol, «aquesta llista és un equip per a fer front amb eficiència i il·lusió a tots els reptes que tenim per davant en aquesta ciutat». El primer repte per a MÉS és el canvi de model econòmic, «per a decréixer turísticament i potenciar altres sectors econòmics com la cultura, les energies renovables que millorin la vida de les persones i cuidi el medi ambient».



El segon repte és el de la justícia social, «especialment l'accés a l'habitatge però també els dels drets de les dones i els drets LGTBI+». El tercer repte és el de la lluita contra el canvi climàtic, «amb polítiques valentes per a protegir el territori i el medi ambient que posin en el centre la sostenibilitat» i el quart repte, el de reforçar els serveis públics i la participació social, «perquè és molt important poder comptar amb persones que estan implicades en les lluites des de les organitzacions socials i teixir aliances des de la col·laboració i el respecte mutu».



A més, MÉS per Palma donarà l'oportunitat al fet que persones que no són afiliades al partit però comparteixen els principis ideològics puguin sumar-s'hi i «formar part del projecte transformador que tenim en marxa a la nostra ciutat». De fet, el partit ha destacat que una de cada cinc persones seran independents, les quals s'aniran sumant a la llista de MÉS pròximament, seguint amb l'esperit de la plataforma EstimamPalma «com a espai aglutinador de l'esquerra transformadora de la ciutat».



El coordinador de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras, ocuparà el número dos de la llista, seguit en el tercer lloc per Kika Coll Borràs, directora insular de Patrimoni en el Consell de Mallorca. El quart lloc serà ocupat per Miquel Àngel Barceló, actual coordinador del Districte Nord, el cinquè lloc serà per a Xisca Mir Socías, actual gerent del Sitibsa, dins de la Conselleria de Medi Ambient i el sisè lloc per al professor, David Pujol.