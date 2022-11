Melià acusa el Govern d’abusar de la convalidació de decrets llei

Josep Melià, portaveu d’El Pi - Proposta per les Illes Balears, considera que els decrets llei només s’han d’admetre per raons d’extraordinària i urgent necessitat, i que el Govern en aquesta legislatura «abusa de mala manera i es dedica a modificar diverses lleis a través d’aquesta fórmula». Afegeix que aquesta pràctica és perversa i antidemocràtica i que «restringeix la participació dels grups de l’oposició».



Tot i això, el grup parlamentari d’El Pi ha decidit abstendre’s en la convalidació del decret perquè algunes mesures socials proposades, com la renda social garantida o el bo social tèrmic, els hi semblen encertades. Critiquen, però, que el Govern afirmi que aquesta darrera mesura arriba al 80% de la població quan, insisteixen, «és evident que no és així, volen vendre una moto que no té sentit. Tota la seva motivació és per vendre un discurs triomfalista».



Amb tot, el portaveu ha mostrat els seus dubtes pel que fa a l’ajut a persones demandants d’ocupació que s’ha aprovat amb la convalidació del decret. «El beneficiari d’aquesta mesura pot ser qualsevol persona independentment de la seva renda i patrimoni, l’única exigència és que estigui en situació de desocupació, per tant, pot ser beneficiari una persona que no ho necessita, ja que es pot trobar a l’atur de forma transitòria», ha sentenciat Melià.