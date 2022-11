EUIB: «No pot ser que una jutge decideixi anul·lar el llançament d'un segell a un partit legal des de 1977»

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha volgut mostrar la seva preocupació per la censura que està sofrint Correus per un dels tants segells commemoratius que l’empresa pública realitza periòdicament. Per a EUIB aquest conflicte generat per la dreta suposa una nova «anomalia democràtica».

Tal com expliquen des de Correus, els segells que tant han disgutat a la tota la bancada conservadora, és a dir Ciutadans, PP i Vox, anaven a sortir al carrer aquest dilluns, però una jutgessa de Madrid (coneguda per ser propera a l’expresident M. Rajoy) ho ha paralitzat cautelarment.

Els segells tenen un valor postal de 0,75 euros (per a carta o targeta postal ordinària de fins a 20 grams) i forma part de la sèrie de centenaris, com el que va sortir el 15 de setembre pel bicentenari que a Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Hondures i Nicaragua s'independitzaren d'Espanya; o el llançat pels 500 anys de la batalla de San Marcial, que fa menys de dos mesos que està en circulació. En el cas del que commemora la Constitució del Partit Comunista d'Espanya (PCE) el 14 de novembre de 1921, la pàgina web de Correus repassa les fites que van des de la seva fundació fins a la seva integració el 1986 dins Esquerra Unida, passant per la seva legalització el 1977 o la seva participació el 1978 en l'elaboració de la Constitució espanyola i en l'exercici del sistema de partits.

«No pot ser que una jutge decideixi anul·lar el llançament d'un segell a un partit legal des de 1977 i que, a més, ha demostrat durant els 40 anys de dictadura el seu ferm compromís amb la democràcia. Fet que va quedar palès en la redacció de la Constitució que no tothom va signar. Per tant consideram aquesta situació com una clara anomalia democràtica», ha declarat Juanjo Martínez, coordinador general d’EUIB.