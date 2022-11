Melià: «La Conselleria de Medi Ambient vol fer urbanisme quan no li pertoca»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha defensat l’esmena a la totalitat que la formació ha presentat a la modificació de la llei per a la conservació dels espais de rellevància ambiental.

Melià ha criticat que amb aquestes modificacions hi ha una «elevada inseguretat jurídica pròpia de països comunistes i de règims que no garanteixen els drets ni les llibertats d’empresa». «La norma esta plena de termes indefinits, oberts, que donen un gran poder a la Conselleria de Medi Ambient quan no li pertoca», ha remarcat.

En aquest sentit, el portaveu ha assegurat que la Conselleria, tramitant un instrument ambiental, «pot deixar sense efecte explotacions econòmiques en curs amb tots els permisos administratius pertinents després d’anys d’esforços i gestions per part dels propietaris».

Pel que fa a la simplificació administrativa, el portaveu ha assenyalat que amb els canvis que vol introduir l’executiu, «en comptes d’avançar cap a una administració àgil i eficient es dificulten els procediments i els fa més difícils».

Quant a la participació ciutadana, Melià considera que hi ha una manca de participació per part de les entitats econòmiques. «La Conselleria ha d’escoltar tothom no només a qui vostès els interessa», ha apuntat Melià.

Així mateix, el diputat ha indicat que amb relació a l’avaluació ambiental el Govern Armengol «s’ha fet un vestit a mida»: «Mentre que al comú dels mortals se’ls hi apliquen tots els tràmits i procediments, el Govern es fa una normativa especifica per no haver d’aplicar la normativa. Les lleis han de ser iguals per a tothom».

Amb tot, Melià ha insistit que amb aquestes modificacions la Conselleria «s’apropia de competències que no li pertoquen»: «En el fons el que volen fer és urbanisme quan no li pertoca, adquireixen competències urbanístiques i territorials que no li pertoquen. Pretenen que els instruments ambientals es proclamin com la gran veritat absoluta que passa per damunt de tot».