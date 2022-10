El Pi: «Els docents de l’escola concertada han de cobrar el mateix que els de la pública»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha demanat al Govern que equipari el sou dels docents de l’escola concertada amb el sou dels docents de l’escola pública. «Aquestes són les dues cames de l’educació pública i no entenem que uns guanyin més que els altres», ha explicat Melià.

A més, reconeix que amb el pressupost més alt de la història de les Illes Balears i amb els anuncis d'augments de sous per al personal públic, aquest s’ha de traduir també en una equiparació de tot el cos docent de la comunitat autònoma.

Per altra banda, Melià també ha demanat que s’actualitzi el mòdul de despesa de funcionament de la concertada que està congelat des del 2008. «Les escoles concertades no tenen recursos per cobrir totes les necessitats, ni per fer front a la inflació del 2022», insisteix el portaveu. «El Govern no pot castigar d’aquesta manera l’escola concertada. Necessiten millores», recorda Melià.

Per a acabar, el portaveu parlamentari ha recordat que aquest dimecres El Pi-Proposta per les Illes defensarà una Proposició no de Llei perquè les Illes quedin exemptes de l’impost al querosè, que a la pràctica farà que augmenti el cost dels bitllets d’avió. «Al territori peninsular s’està potenciant molt en tren, però a les Illes no tenim altra manera de viatjar que l’avió o el vaixell, i no podem permetre que ens pugin el cost del bitllet».