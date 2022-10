El «puta Espanya» de Jorge Campos triomfa a les xarxes

Aquest dimarts, el Parlament ha estat l'escenari de les paraules més aclamades de Jorge Campos: «Puta Espanya». El líder del partir d'extrema dreta Vox a les Balears ha pronunciat aquestes paraules en la seva intervenció al ple mentre titllava de «feixista» el partit MÉS per Mallorca. El món al revés.

En el seu torn, Campos es referia a un tweet de Joan Mas 'Collet', de MÉS per Mallorca, pel 12 d'Octubre i el tall de vídeo on diu «Puta Espanya» s'ha viralitzat a les xarxes socials i als serveis de missatgeria com WhatsApp o Telegram.

Regional parlamentarian Jorge Campos (VOX) says "Puta España" during an intervention in parliament while talking about a tweet of the regional parlamentarian Joan Mas (MÉS).



October 25th, 2022. pic.twitter.com/qc5Sx20Scf