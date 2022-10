Vidal veu «ofensiu» que el PSOE titlli d'«explotació laboral» la proposta de regular el 'pocket money' a l'esport base

El senador de designació autonòmica per les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, s'ha mostrat avui «al·lucinat» per la negativa del PSOE a donar suport al ple del Senat a la proposició per modificar la llei de suport a emprenedors per donar suport a regular l'anomenat 'pocket money', el suport econòmic que els clubs donen als voluntaris de l'esport base. És tracta d'una iniciativa i una reivindicació de llarga trajectòria que des de 2015 una serie de clubs esportius menorquins com el CE Alaior, el RTVO Boscos, el Dosa CF o el CB Ciutadella han impulsat i que va aprovar-se al Parlament de les Illes Balears i arribà, de la mà del diputat de Més per Menorca Nel Marti, al Congrés dels Diputats el 2018 en una presa en consideració que fou votada gairebé per unanimitat només amb 2 abstencions.

Vidal considera «ofensiu» que el PSOE al Senat titlli la proposta impulsada pels clubs de «disbarat» i «explotació laboral» demostrant «l'escàs coneixement que els socialistes tenen del món de l'esport base sense ànim de lucre».

El 2020 s'aprovà, en plena pandèmia, una proposta no de llei al Parlament de les Illes Balears, proposada per Més per Menorca, en el sentit de la reivindicació dels clubs esportius. Per al senador ecosobiranista «és molt inconsistent que el PSOE defensi una posició a les Illes i una altra a Madrid, en el marc polític i administratiu on seria efectiu que les coses canviassin de veritat».