El Pi: «Ja basta de ser una repartidora de doblers. És més efectiu donar ajudes per modernitzar empreses»

La portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears en el Consell de Mallorca, Xisca Mora, ha fiscalitzat l'equip de govern de la institució insular amb el seu discurs al debat de política general del Consell. «El seu equip de govern han estat incapaç de resoldre els entrebancs de les coses més senzilles» ha assegurat Mora.

La portaveu de la formació considera que «ja basta de ser una repartidora de diners» i insisteix que «és més efectiu donar ajudes per modernitzar les empreses, innovar i ser més competitius. Donar xecs de 200 euros no serveixen per res. Això no són ajudes per millorar la vida dels mallorquins i les mallorquines. El Pi no està en contra de la subvenció com a un mecanisme excepcional de rescat o de suport, però no de forma recurrent» ha recordat Mora.

«El Consell no ha estat capaç de donar solucions. Després de 4 anys de la torrentada de Sant Llorenç no han estat capaços d'alçar els ponts perquè no facin de dics de contenció i l'aigua pugui passar correctament. Si no han estat capaços de fer això, que hem d'anar a xerrar d'inflació, finançament o fiscalitat?» ha assegurat Mora tot just començar el discurs.

Mora ha recordat que la xarxa de subministrament d'aigua perd anualment 27,7 milions de tones d'aigua, «el 26,2 per cent són per fugues. Tampoc han fet res per millorar la situació ambiental de la Serra de Tramuntana, que està molt pitjor que abans».

La portaveu també ha fet esment a un dels grans reptes que tendran les illes durant els pròxims anys: la sobrepoblació. «D'aquí a 15 anys les Balears tendran un increment del 25 per cent de la seva població. Després de 8 anys no han estat capaços de posar cap solució» ha assegurat Mora. «El Pi ha proposat mesures com la limitació de compra pels estrangers, un reforç en el control de fronteres, sostre als cotxes de lloguer, a més de mesures territorials o turístiques» recorda.

«No pot ser que cada dos anys canviem el Pla d'Àmbits Turístics. Un gran anunci que va fer vostè, senyora Cladera, i que fan perquè estan obligats per llei» ha explicat Mora. A més, la portaveu ha recordat que El Pi és partidari del canvi d'ús d'hotels obsolets i convertir-los en edificis residencials, sociosanitaris o administratius; de llevar la moratòria turística del govern, reduir places, però que es puguin intercanviar; i de no consumir més territori per fer habitatge assequible. «És vergonyós que un govern d'esquerres no doni solució al problema de l'habitatge: cap mesura fiscal per solucionar aquest problema».

Mora ha recordat que «El turisme és el nostre principal motor econòmic i per això El Pi està a favor de fer una promoció turística per desestacionalitzar i posicionar Mallorca com a destí de qualitat». «A més, tampoc no han estat capaços de fer arribar a les petites i mitjanes empreses de Mallorca els Fons Next Generation. Uns recursos que tothom sap que són, però ningú les coneix» diu Mora.

«En matèria de carreteres tampoc han fet molt» recorda Mora. «No han acabat amb els punts negres de les carreteres, no hi ha un manteniment de la xarxa secundària i han deixat fugir els 230 milions d'euros del conveni de carreteres que arribaven a Mallorca».

«I totes aquestes qüestions requereixen diligència, agilització de procediments, simplificació administrativa. I això, brilla per la seva absència en aquest Consell" ha sentenciat Mora. «Necessitam una administració àgil i efectiva».

«Per tot això, s'imposa un canvi! És temps de canvi! Mallorca necessita un impuls i aquest equip de govern ha estat incapaç de realitzar-lo. Els mallorquins i mallorquines tenen drets que no poden quedar en declaracions retòriques ofegades per la burocràcia i la desídia» ha explicat la portaveu del partit a la institució.

Xisca Mora ha acabat la seva intervenció assegurant que «romandrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble». «El Pi té idees, té actitud i està preparat per liderar aquest canvi perquè marcarem les polítiques del pròxim govern de Mallorca» ha sentenciat Mora.

Xisca Mora ha estat acompanyada pel president de Proposta per les Illes, Tolo Gili; el portaveu al Parlament de la formació, Josep Melià; els batles de Costitx i Felanitx, Antoni Salas i Jaume Monserrat; i el regidor de Ses Salines, Miquel Rigo.