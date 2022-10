[VÍDEO] MÉS presentarà diferents iniciatives per censurar «l'apartheid que Israel imposa al poble palestí»

MÉS per Mallorca presentarà diverses iniciatives en el Parlament de les Illes Balears i en el Senat per posar en evidència «l'apartheid que Israel imposa al poble palestí», així com la violació dels drets humans que passa a Palestina.

Així ho han avançat el senador de MÉS, Vicenç Vidal, i el portaveu parlamentari de la formació, Josep Ferrà, qui han exposat, en roda de premsa, les conclusions i futures accions fruit de la delegació política en Palestina en la qual han participat recentment.

A més de presentar diverses iniciatives en institucions, la voluntat de la formació ecosobiranista és crear un espai de debat a les Balears en el que poden participar entitats palestines i israelians per treure conclusions sobre aquesta situació.

Durant el seu viatge, Vidal i Ferrà han passat per llocs com Jerusalem, Hebron, Ramala o Betlem, i s'han reunit amb diferents organitzacions que treballen en la zona.

«Cada dia hi ha un conflicte, cada dia hi ha una disputa per l'habitatge, pel territori, pels drets humans», ha assegurat Vicenç Vidal, qui ha exposat algunes de les problemàtiques a les quals s'enfronten els palestins, com el mur que construeix Israel i que «complica el dia a dia dels ciutadans».

També ha explicat «la tensió» que es viu en llocs com Ramala, on els dos polítics de MÉS visitaren un camp de refugiats, o «el conflicte per la terra i per l'aigua» que es dona en el Vall del Jordan. «Negar l'aigua a un poble és el més dur que es pot fer», ha expressat.

Per la seva banda, Josep Ferrà ha ressaltat que «no hi ha dia que no s'ocupi territori palestí».

«És un conflicte, no enquistat, sinó que per part d'Israel continua avançant d'una manera lenta i constant», ha indicat.

De fet, durant el viatge, els dos han assegurat que una companya de la delegació fou retinguda per autoritats israelianes, concretament la que fou coordinadora a Europa del moviment Boicot, Desinversió i Sancions a Israel (BDS). També una diputada catalana que anava en la delegació política fou retinguda durant diverses hores.

El portaveu parlamentari de la formació ha destacat que MÉS aprofitarà «qualsevol oportunitat per donar conèixer aquesta realitat» i, per això, presentarà iniciatives. La primera d'elles serà a una proposta de resolució en el Parlament de les Balears per condemnar aquesta situació, tot això basant-se en dos informes d'Human Rights Watch i Amnistia Internacional.

Vidal ha recordat que «l'apartheid de Sud-àfrica va acabar, entre altres motius, per la pressió internacional i, per això, ha insistit en la necessitat de presentar iniciatives en les Balears que vagin encaminades a denunciar aquesta situació. Hem de ser conscients d'aquesta realitat», ha recalcat.