Melià: «El Govern pretén afavorir Florentino Pérez i perjudicar les empreses de les Illes Balears»

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha anunciat que en el pròxim ple demanarà a Armengol si pensa complir amb la proposta de resolució d'El Pi, aprovada pel ple, que insta a l'executiu a licitar de forma individual els sis edificis que s'han de reformar a Son Dureta.

El portaveu ha recordat que recentment el Tribunal Administratiu Central va anul·lar la licitació del Govern de nou centres de salut valorada en 86 milions d'euros perquè no es feia per lots. «No volem que el Govern una vegada més torni a caure amb la mateixa pedra, com sembla que tornarà a ser. Els hi plantejam a l'inici, amb temps, perquè rectifiquin».

Melià ha criticat que una vegada més l'executiu pretén fer en bloc una obra que supera els cent milions d'euros, i ha assenyalat que la normativa de contractes prioritza que es facin contractes petits perquè hi puguin optar el màxim d'empreses possibles. «El Govern pretén afavorir Florentino Pérez i Villar Mir i perjudicar les empreses de les Illes Balears i que bona part d'aquesta inversió se'n vaig mar enllà i no quedi aquí, a les Balears».