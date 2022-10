Baños, condemnat a quatre mesos de presó per desobediència

El jutjat penal 30 de Madrid ha condemnat l'exdiputat de la CUP Antonio Baños a quatre mesos de presó per no haver respost a les preguntes de Vox durant el judici contra el procés. La magistrada el considera responsable d'un delicte de desobediència comès el 27 de gener de 2019, pel qual Baños també haurà d'assumir el cost del procediment. Tot i això, la sentència no és ferma i encara s'hi pot interposar un recurs en contra a l'Audiència Provincial de Madrid en un termini de deu dies. És una pena més greu que la imposada a la diputada Eulàlia Reguant, que va ser condemnada pel Tribunal Suprem espanyol a pagar una multa de 13.500 euros pels mateixos fets.



La sentència sosté que Baños va comparèixer en qualitat de testimoni i «es va negar de manera ferma i persistent» a complir l'ordre del tribunal de contestar a les preguntes, tot i ser advertit que la seva «passivitat» podia comportar una responsabilitat penal.

La magistrada argumenta que, «entre pena de presó i multa», opta per la presó per la «gravetat objectiva dels fets», que «atempta contra el principi d'autoritat i vulnera el dret de defensa», diu, per la negativa de l'acusat en el marc de la més alta instància de l'administració de justícia espanyola, i per la desobediència en un judici de «gran repercussió» on la seva conducta tenia una «transcendència elevada" davant de "tota una nació».