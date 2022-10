Electes dels Països Catalans, entre els quals Vicenç Vidal i Josep Ferrà, visiten Palestina per defensar els Drets Humans

Una delegació formada per parlamentaris i senadors balears, catalans i valencians visita aquests dies Palestina.

L’objectiu de la visita és conèixer sobre el terreny la vulneració sistemàtica dels drets humans per part de l’Estat d’Israel de la mà de la societat civil palestina per «obrir línies d’acció política en totes dues institucions per a denunciar i el crim d’apartheid i persecució que l’estat d’Israel exerceix sobre poble palestí».

La delegació, formada entre altres, per alguns dels parlamentaris que varen impulsar la moció aprovada el passat 16 de juny al Parlament de Catalunya, convertint-se així en el primer Parlament d’Europa que estableix que Israel està imposant un règim d’apartheid contra el poble palestí, es reuneix amb organitzacions de defensa dels drets humans, feministes i de defensa de presos polítics. En aquest sentit, el passat 8 d’octubre la delegació va participar en una acció de suport a la vaga de fam de 30 presos polítics que es troben, alguns d’ells des de fa més de dos anys, en 'detenció administrativa' en presons israelianes.

La delegació també ha visitat els camps de refugiats d’Aida a Betlehem i Jalazone a Ramallah i s’ha reunit amb el coordinador del Comitè Nacional de Boicot (BNC). La delegació està integrada per les parlamentàries Jessica González (En Comú Podem) i Carles Riera (CUP) i pels senadors Carles Mulet (Compromís), Vicenç Vidal (Més per Mallorca) i Koldo Martínez (Geroa Bai) i pel diputat del Parlament Balear Josep Ferrà (Més per Mallorca). Aquests dies també ha estat notícia als mitjans de comunicació que la coordinadora de la delegació, Alys Samson, excoordinadora d’Europa del moviment de Boicot, Desinversions i Sancions va ser repatriada el passat 8 d’octubre després que Israel vetàs la seva entrada al pas de la frontera a l’aeroport de Ben Gurion a Tel Aviv.

La delegació va poder així comprovar de forma directa la criminalització i vulneració dels drets humans d’Israel i una mostra més de l’aplicació del sistema d’apartheid per part d’Israel, segons estableix la Convenció de l’Apartheid de 1973 de Nacions Unides. La visita ha estat organitzada per l'entitat SUDS i la Coalició prou Complicitat amb Israel en el marc d'un projecte de cooperació que rep el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.