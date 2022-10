PP titlla d'insult que els PGE no incloguin «un any més» el conveni de carreteres de Mallorca

El president del Partit Popular de Mallorca i portaveu al Consell, Llorenç Galmés, ha considerat aquest dilluns un «insult» que els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del Govern espanyol no incloguin «un any més» el conveni de carreteres de l'illa «tan necessari per millorar la xarxa viària».

En un comunicat, el PP ha destacat que l'any passat les presidentes del Govern i del Consell de Mallorca, Francina Armengol i Catalina Cladera, respectivament, «varen consentir perdre 230 milions d'euros per a inversions a les carreteres de l'illa a canvi del factor d'insularitat i aquest any ho han tornat fer». «Continua l'engany de la foto de Raixa amb la complicitat de Cladera. Prefereix fotos a doblers per a tots els mallorquins», ha afegit.

Segons Galmés, els PGE constaten «el menyspreu i la deixadesa» de Sánchez «cap als mallorquins» i que, segons la seva opinió, «deixen en l'aire obres tan necessàries com acabar el tram un del segon cinturó, millorar els accessos a Palma i diverses actuacions a la xarxa secundària».