Les xarxes carreguen contra Bauzá per fanfarronejar de les massives manifestacions en contra del TIL

Les xarxes socials han vist com l'expresident de les Illes Balears José Ramón Bauzá presumia a través del seu compte de Twitter d'haver «acabat per primera vegada» amb el sistema d'immersió lingüística en català a l'escola, commemorant d'aquesta manera que fa nou anys de les massives manifestacions i les marees verdes en contra del TIL impulsat pel mateix Bauzá.

Bauzá ha fanfarronejat i ha presumit a través de les xarxes socials. «Avui fa 9 anys el nacionalisme balear va sortir al carrer per intentar coaccionar-me», assegura l'expresident conservador, i afegeix que sent «orgull», del que va fer.

A això, centenars d'usuaris a Twitter s'han encarregat de recordar-li a Bauzá quina va ser la realitat d'aquell moment històric en el qual l'expresident del Partit Popular va perdre les eleccions i poc després va haver d'abandonar el PP i les Illes.

No acabares amb res. Te vares fotre una hòstia tan grossa que has hagut d'abandonar el PP. Mira si ets inútil que per les europees ni vengueres a fer campanya. I ara, el teu nou partit desapareixerà i perdràs la poltrona. Ja has demanat entrada a v🤮x?

Que en Bauzá va perdre les eleccions el maig del 2015 és tantcert com que no les va guanyar el catalanisme que hagués blindat d'una vegada per totes el català.



I qui dia passa any empeny però nam reculant i ells no.