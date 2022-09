MÉS proposa un impost sobre els béns de luxe no productius de les empreses

El Grup Parlamentari MÉS per Mallorca ha presentat una Proposició No de Llei (PNL) al Parlament per a aconseguir un impost sobre béns de luxe no productius.

La diputada de la formació Joana Aina Campomar ha assenyalat que, «mentre el cost dels productes bàsics i la inflació augmenten com mai, la riquesa dels milionaris dels sectors de l'alimentació i l'energia augmenten en mil milions cada dos dies».

«Aquesta elevada desigualtat en la riquesa justifica la utilització d'instruments fiscals per a reduir-la, evitant penalitzar el creixement econòmic», ha indicat.

Per això, MÉS demana, amb aquesta iniciativa, que el Govern estudiï la viabilitat d'implantar un impost sobre béns de luxe no productius que hi ha a les Balears, com són les propietats luxoses en mans d'una empresa i no siguin necessàries per a la seva activitat: habitatges, vehicles de més de 200 cavalls, embarcacions destinades a l'oci, aeronaus, obres d'art i joies.