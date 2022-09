MÉS reclama la prohibició dels vehicles més contaminants i el traspàs de competències en costes i litoral

El Parlament de les Illes Balears ha donat suport a MÉS per Mallorca qui reclama fer efectius els objectius de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica de les Illes Balears de prohibir, a partir de 2025, la circulació a les Illes Balears de motocicletes i turismes que utilitzin dièsel com a combustible i, a partir de 2035, la circulació de motocicletes, turismes, furgons i furgonetes que no siguin lliures d'emissions.

Ferrà ha recordat alguns dels comentaris i conclusions de l'informe anual del Comitè d'Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes Balears, presentat el passat dilluns 12 de setembre. Entre elles, que els principals sectors emissors de gasos d'efecte hivernacle a Balears són la generació d'energia i el transport. Plegats, generen més del 80% de les nostres emissions. És per això imprescindible centrar els esforços en aquests sectors. El sector que més energia consumeix i més emissions genera és el transport (terrestre, aeri i marítim). És, per tant, imprescindible afrontar una transformació immediata de la mobilitat terrestre.

El fet és que el passat 12 de febrer de 2019 el Parlament aprovà la Llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears. Una llei pionera en l'àmbit estatal i europeu, que situà a les Illes Balears a l'avantguarda, amb mesures valentes per fer possible un canvi de model amb l'horitzó d'unes illes 100% netes el 2050. Entre els nombrosos aparts de la present llei, hi trobam el de la mobilitat sostenible amb diversos punts com són les restriccions del trànsit rodat, que genera el 35% de les emissions de CO2 a les nostres Illes. Mesures aquestes que van en sintonia amb el que prescriu l'informe del comitè d'experts.

Ara bé, el passat mes de juny de 2019, davant els advertiments per part de l'Estat i altres sectors econòmics sobre una possible inconstitucionalitat i invasió de competències en qüestions com la circulació, s'acordà obrir una comissió bilateral de cooperació entre el Govern de l'Estat i el Govern de les Illes. En aquest sentit, el govern de l'Estat es va comprometre, mitjançant els instruments normatius oportuns, a mantenir les restriccions de trànsit rodat per a les Illes Balears, en els terminis de la llei balear. Posteriorment, però, la ministra Teresa Ribera manifestà que veia «prematur» dur a terme les restriccions de vehicles dièsels per al 2025. Així, des del Govern de les Illes Balears s'ha reivindicat aquesta mesura però sense tenir una resposta definitiva per part del govern de l'Estat.

Per tot això, des del Grup Parlamentari MÉS Per Mallorca s'ha presentat una PNL, que ha resultat aprovada, per tal que el Parlament reclami al govern de l'Estat espanyol que reguli, en els mateixos termes, els objectius exposats a l'article 67 de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica de les Illes Balears, que són: a) A partir de l'1 de gener de 2025 queda prohibida la circulació a les Illes Balears de motocicletes i turismes que utilitzin dièsel com a combustible; i b) A partir de l'1 de gener de 2035, queda prohibida la circulació a les Illes Balears de motocicletes, turismes, furgons i furgonetes que no siguin lliures d'emissions.

El Parlament també ha aprovat la proposta de MÉS per Mallorca per reclamar que el govern de l'Estat transfereixi les competències en costes i litoral a favor del Govern de les Illes Balears seguint l'acord al qual arribà el senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal amb el Govern de l'Estat, fent efectiu l'article 32.17 de l'Estatut d'Autonomia, pel que fa a les competències executives en la gestió del domini públic maritimoterrestre, i que diu textualment que ha de ser competència de la CAIB.