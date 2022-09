El PP proposa mantenir aquest curs les notes numèriques en les escoles i instituts de les Balears

El Partit Popular proposa mantenir aquest curs les notes numèriques en les escoles i instituts de les Balears malgrat l'aplicació de la LOMLOE: «Els pares han de poder saber cada tres mesos amb una nota numèrica, com ocorria fins ara, quin és el nivell acadèmic del seu fill. No obstant això, ara no hi ha nota numèrica i no sabem com tendran els pares aquesta informació».

Així, el coordinador de la comissió d'Educació del PP, Toni Vera, i la portaveu del partit en la comissió d'Educació del Parlament, Marga Durán, han anunciat que el partit demanarà a través d'una moció «una correcció de la resolució de la Conselleria d'Educació per a mantenir les notes numèriques durant aquest curs a Balears».

Durán ha assenyalat que «no demanem res diferent al que estan fent altres comunitats governades pel Partit Popular, com Madrid, Múrcia o Galícia, i fins i tot comunitats governades pel PSOE».

El PP ha fet aquesta proposta en una roda de premsa de balanç de l'inici del curs escolar a les Illes, en el qual el coordinador de la comissió d'Educació del PP, Toni Vera, ha denunciat que «no ha estat un inici de curs normal» per la «improvisació i precipitació en l'aplicació de la LOMLOE» i ha assenyalat que «si governés el Partit Popular, l'esquerra hagués encoratjat per a no començar el curs».

«Volem traslladar tot el nostre suport als professors, que són els qui l'estan sofrint i que estan havent de treballar en adaptar la seva programació i els continguts als currículums aprovats el mes d'agost passat, sense haver tengut la formació necessària i en molts casos sense disposar encara dels llibres de text», ha detallat, demanant tenir en compte que «els docents venen de dos cursos de pandèmia».

D'altra banda, Durán ha lamentat que aquest curs «comenci amb més barracons (94) que quan Armengol va arribar al Govern malgrat disposar de més recursos que mai» i ha assenyalat que quan acabi el curs n'hi haurà més «perquè les licitacions d'obra nova queden desertes».