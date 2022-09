Ayuso celebra la hispanitat qualificant de «xiringuito» la Direcció General de Polítiques per la Sobirania Alimentària de les Balears

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha qualificat aquest dimarts de «xiringuito» la Direcció General de Polítiques per la Sobirania Alimentària de les Balears, que lidera el menorquí Aram Ortega.

Ayuso ha fet aquestes declaracions en el Debat de l'Estat de la Regió, en el qual ha defensat el treball realitzat per l'Oficina de l'Espanyol, que fins fa pocs dies dirigia Toni Cantó, i ha carregat en contra de la resta.

Ayuso ha criticat a l'oposició per criticar la tasca de l'Oficina en un moment en el qual «s'està fent mal a Espanya, a la Hispanitat i a l'espanyol en el món». Ayuso ha remarcat que l'Assemblea de Madrid «és la casa de tots els accents per seguir creixent junts». «Consideram que això té un gran potencial i que és important seguir fomentant festivals com el de la hispanitat».

La presidenta ha considerat que és un esdeveniment del qual tots els espanyols «haurien de sentir-se orgullosos si no fos perquè els governs de l'esquerra s'han acovardit i s'han acomplexat de tot el que Espanya ha fet en el món, negant-li a les noves generacions conèixer la seva història».

«Em parlen de xiringuitos a l'hora de parlar de l'Oficina de l'Espanyol. Ara s'han tornat liberals els senyors de l'esquerra i ara resulta que els importa l'ús dels diners públics quan no són de ningú», ha ironitzat.

En aquest punt, ha enumerat el que per a ella sí que són «xiringuitos». «Un xiringuito és la Direcció General de Palanques 2030 del Govern, o l'Oficina de Prospectiva i Estratègia de País a llarg termini, o l'Oficina de la Bicicleta, que fou una PNL del PSOE, o el Consell Català del Foment de la Pau», ha criticat.

També ha citat els «22 ministeris i 803 assessors dels quals la meitat pertanyen únicament a Pedro Sánchez; la Direcció General de Política Lingüística d'Aragó; la Direcció General de Polítiques per la Sobirania Alimentària de les Balears...», entre altres.