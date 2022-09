El PP s'entesta a celebrar la Diada de Mallorca el 12 de setembre

El PP de Mallorca continua la seva croada per a celebrar el 12 de setembre la Diada de Mallorca. Així, aquest dilluns han fet una ofrena floral a la tomba del rei Jaume II a la Seu i han insistit que la Diada s'ha de fer aquest dia, quan es commemora la Carta de Privilegis i Franqueses del Regne de Mallorca de 1276, i no el 31 de desembre.

El portaveu del PP al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha assegurat que «l’any que ve, quan governem, recuperarem l’essència i el caràcter de la Diada de Mallorca, que s’ha perdut amb el Pacte». En aquest sentit, ha lamentat que «aquesta festa tan important per a Mallorca s’ha devaluat per culpa dels partits de l’esquerra que han dispersat els actes durant l’any i ara ningú se’n recorda de la Diada».

«El 12 de setembre és una data clau per a recordar un capítol transcendental de la nostra història, de la nostra identitat amb la qual Mallorca va iniciar la seva etapa com a regne sobirà, per això a partir de 2023 recuperarem aquest dia la celebració», ha conclòs.