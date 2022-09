EUIB celebra la sentència per la qual 329 falsos autònoms passen a ser considerats treballadors de Glovo

Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) celebra la sentència per la qual més de tres-cents falsos autònoms que treballen per a Glovo passen a ser considerats, directament, com a treballadors i treballadores de Glovo. Una lluita en la qual han treballat durament els i les companyes d'Esquerra Unida al Govern espanyol.

I això passa després que la Tresoreria General de la Seguretat Social presentés una demanda contra Glovo, en la qual els hi demanava l'abonament de les darreres 14 quotes de la cotització d'aquests treballadors.

«Empreses com Glovo representen avui el millor exemple per entendre la precarietat que proposen la CEOE, el PP de Feijoó i els seus socis d'extrema dreta, i que ens volen imposar per augmentar les arques a costa de la feina i la salut de totes les persones treballadores de tot l'Estat», ha comentat la formació a través d'un comunicat.

Els drets laborals, que varen rebre un dur revés amb la 'Contrareforma' del PP de M. Rajoy, i les accions realitzades per Esquerra Unida cristal·litzen avui en aquesta sentència. Aquesta, no fa una altra cosa que reforçar la idea que la dreta més conservadora, econòmicament xerrant, només veu els treballadors, tant autònoms com assalariats, com entitats a les quals explotar econòmicament sense cap consideració. Sembla que tot avanç proposat, en qüestions de drets laborals, els hi fa nosa i amenaça els seus plans econòmics», sentenciava Esquerra Unida.

"Aquesta victòria a la batalla contra els poders fàctics és una gran passa en la millora de les condicions i els drets laborals dels i les treballadores actuals i futures de Glovo. Però, a escala global, no deixa de ser una petita passa, una passa més de les que cal i caldran continuar fent perquè aquests poders fàctics no tenguin tan fàcil trepitjar durant anys, i fins a l'arribada d'una sentència, els drets dels seus propis empleats", han comunicat des de la formació política d'esquerres.