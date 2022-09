MÉS per Mallorca convoca una assemblea urgent per a consultar la militància sobre la situació del Pacte al Consell

La comissió executiva de MÉS per Mallorca ha acordat aquest dimecres per unanimitat convocar una assemblea urgent per a consultar la seva militància sobre la situació del Pacte al Consell. La decisió s’ha adoptat després de conèixer la decisió unilateral dels socis del PSIB-PSOE de convocar un ple, sense haver arribat a una acord, per a possibilitar la promoció d’1,8 milions d’euros al Reial Mallorca.

La formació s’ha mostrat «satisfeta» d’haver aconseguit que s’incloguessin la resta d’equips a la convocatòria anunciada i que la promoció no tengui caràcter turístic. Tanmateix, que la quantitat al Reial Mallorca no fos en base a una baremació objectiva sinó que coincidís amb la personalment compromesa per la presidenta del Consell ha estat «l’escull insalvable entre el PSIB-PSOE i MÉS per Mallorca, que defensava que fos en convocatòria oberta o proporcional a la resta de clubs».