El PP, sobre el patrocini al Reial Mallorca: «Quina fórmula jurídica s'utilitzarà per a tirar enrere un acord aprovat legalment?»

El Partit Popular (PP) demana explicacions a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, per a saber en quin punt es troba, hores d’ara, l’acord de patrocini amb el Reial Mallorca.

El portaveu popular a la institució insular, Llorenç Galmés, explica que aquest dijous «farà dues setmanes que Cladera i els seus socis varen anunciar la revocació de l’acord de promoció turística amb el club mallorquinista i, a dia d’avui, encara no sabem res». En aquest sentit, reclama «conèixer quina fórmula jurídica utilitzaran per a tirar enrere un acord aprovat legalment» i lamenta «la incertesa que això genera al Reial Mallorca».

Així mateix, Galmés mostra la seva preocupació per «les interpretacions contraposades que fan els socis del Pacte sobre el mateix acord» perquè «després de 15 dies i de 10 hores de reunió encara no s'entenen entre ells mateixos i no tenen clar quin procediment duran a terme per a revocar l’acord».

D’altra banda, el portaveu assenyala que Cladera «encara és a temps a rectificar i a reprendre l’acord aprovat inicialment per la Fundació Mallorca Turisme» perquè insisteix que «continua vigent i és bo tant per a l’illa com per al Club Esportiu».

A més, recorda que el Consell va pagar 14.000 euros per un informe que avalava el patrocini i la promoció de l’illa sota la marca Visit Mallorca com a nom de l’estadi i ara «aniran a la paperera».