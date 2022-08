Podemos Mallorca demana a Armengol que es reuneixi amb la ministra Sánchez per a paralitzar el parc fotovoltaic a Son Bonet

Podemos Mallorca ha reclamat aquest divendres que la presidenta del Govern, Francina Armengol, es reuneixi amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per a demanar la paralització del parc fotovoltaic de Son Bonet. La coordinadora insular de Podemos Mallorca, Aurora Ribot, ha explicat que «hem conegut que Aena ha refusat la proposta de la Vicepresidència del Govern, liderada per Juan Pedro Yllanes, per fer marxa enrere el projecte de parc fotovoltaic a Son Bonet».

Adduint a l’anterior, Ribot ha assenyalat que «davant la negativa de l'empresa pública d'escoltar als veïns i veïnes de la zona i les administracions de Balears, creiem que no ens podem rendir». «Per això, demanam a la presidenta Francina Armengol que faci arribar a la ministra socialista Raquel Sánchez la voluntat d'institucions i ciutadania i defensi Son Bonet per a la gent», ha exigit la també vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient al Consell de Mallorca.

Aquest requisit a la presidenta del Govern per part de la formació morada arriba un dia després que Aena hagi donat resposta a la carta enviada per la Vicepresidència del Govern, on es demanaven alternatives al projecte del parc fotovoltaic de Son Bonet i sobre la qual Aena s'ha fet la sorda.

Per acabar, Ribot ha assenyalat que des de Podemos «compartim la voluntat d'Aena d'apostar per un model més sostenible energèticament, però creiem que la primera passa és solaritzar totes les cobertes dels seus edificis, pàrquings i aquells terrenys alternatius dels quals disposen». En aquest sentit, la coordinadora de la formació morada a Mallorca ha sentenciat que «no és de justícia privar d'una zona verda de Marratxí a la seva gent si existeixen alternatives com ja s'ha demostrat».