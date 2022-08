Alberto Núñez Feijóo proposa recuperar el «delicte de referèndum il·legal»

Alberto Núñez Feijóo, ha defensat aquest dissabte que es torni a incloure «el delicte de referèndum il·legal» al codi penal.

Feijóo ha dit que en totes aquelles coses il·legals cal que existeixi «claredat i concreció», i per això ha argumentat que cal tornar a castigar la convocatòria de referèndums quan aquests no es facin d'acord a la legalitat. «No em sembla cap cosa fora de lloc», ha dit.

De tota manera, el dirigent conservador ha dit que no creu que l'independentisme torni a la «rebel·lia» si el PP guanya les eleccions perquè ja coneix la «contundent» doctrina del Tribunal Suprem.

En una entrevista a Europa Press, Feijóo ha assegurat que si arriba al govern espanyol tendrà una postura «absolutament oberta» amb la Generalitat per parlar amb el seu president sobre com «invertir més i millor», quina és la «millor política industrial» i com es pot recuperar el «protagonisme econòmic que Catalunya ha perdut en els darrers anys».

Preguntat sobre la reforma del delicte de sedició, Feijóo ha proposat que per avançar en la desjudicialització de la política cal que «els polítics no delinqueixin». «No podem utilitzar la nostra responsabilitat política i el nostre poder per delinquir i després pactar modificacions dels codis que nosaltres continuarem infringint», ha dit. «No negociaré amb gent que delinqueix que desapareixin del codi penal les actituds delictives que ells protagonitzen», ha declarat.