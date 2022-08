Mercedes Garrido: «La creació d'un cos d'interventors i auditors no suposa un ascens ni més sou per a ningú»

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha insistit aquest divendres que la creació d'un cos d'interventors i auditors de la Comunitat Autònoma «no suposa un ascens ni més sou per a ningú que s'integri en aquest cos».

En declaracions als mitjans després d'un acte a Palma, la consellera s'ha referit a la petició de compareixença presentada pel PP en considerar que el decret per a la reducció de la temporalitat suposa una millora per a la consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez.

Segons va advertir el PP aquesta setmana, el decret preveia l'equiparació del càrrec d'auditor de la Sindicatura de Comptes --plaça que té Sánchez-- al d'interventor, la qual cosa en la pràctica, en el moment de tornar la consellera, suposaria una millora.

«No hi ha hagut cap millora, ni cap presumpta millora», ha afirmat la consellera. El cos es crea per a una sèrie de funcionaris, cadascun amb les seves funcions i els seus salaris, ha indicat. «Crear un cos no significa unificar les tasques que es desenvolupen en aquest cos», ha ressaltat.

No obstant això, Garrido ha reconegut que en un primer moment es va incloure la Sindicatura en la creació del cos d'auditors i interventors de la Comunitat, però que finalment es va esmenar i es va corregir, per la qual cosa, ha insistit, «el punt de partida del PP és fals». Ha apuntat, a més, que l'error de la Sindicatura estava només en un dels articles.

D'aquesta manera, ha recalcat, el text que es va aprovar no contempla que la Sindicatura de Comptes s'inclogués dins del cos d'auditors i interventors de la Comunitat.