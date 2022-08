El PSIB traeix MÉS per Mallorca i Podem i pacta amb la dreta per donar dos milions al RCD Mallorca

Ha tornat a passar. El PSIB-PSOE ha tornat a trair els seus aliats de govern en les institucions (MÉS per Mallorca i Podem) i, com sempre que li ha interessat, no ha tengut cap problema per pactar amb les formacions de la dreta i l'extrema dreta i tirar endavant l'acord que havia cuinat a esquenes dels seus 'aliats' amb el RCD Mallorca per donar-li uns dos milions d'euros a canvi de que el club de futbol anomeni un estadi que no és seu (és del municipi de Palma) com a 'Visit Mallorca Estadi' en lloc del nom històric de Son Moix.

L'acord l'ha cuinat el conseller insular de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, ha assegurat que «és un bon acord per a Mallorca» i una oportunitat que permet aprofitar l'altaveu que implica tenir un equip en Primera Divisió que genera un «impacte diferencial» sobre altres destinacions turístiques.

Andreu Serra és un polític professional del PSIB, sense cap ideologia i encara menys escrúpols que ha exercit tot tipus de càrrecs polítics pels quals resulta evident que no està preparat.

La proposta, aprovada aquest dimecres pel Patronat de la Fundació Mallorca Turisme (FMT) i que es materialitzarà en un contracte de patrocini amb el club mallorquinista, s'emmarca en l'estratègia de «desestacionalització turística del Consell mitjançant la promoció del turisme esportiu», en aquest cas, vinculant la marca del destí Mallorca a l'estadi i al club RCD Mallorca.