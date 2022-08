Plataforma Antiautopista «Si els partits que governen el Consell volen eliminar realment els 26 projectes, ho poden fer abans que acabi la legislatura»

La Plataforma Antiautopista ha celebrat que el nou Pla de Carreteres del Consell de Mallorca contempli la supressió de 26 variants i desdoblaments, encara que ha criticat que la paralització no s'apliqui a actuacions en curs.

L'associació ha fet, aquest dimarts, no obstant això, una crida a la «prevenció i la cautela» davant el fet que l'anunci es faci a menys d'un any per a les pròximes eleccions.

«Ja és costum dels pactes de progrés anunciar mesures de mobilitat sostenible al final de les legislatures que queden sense efecte, mentre durant els mandats es duen a terme sistemàticament obres de destrucció del territori», han advertit.

La plataforma ha demanat a PSIB, Unides Podem i MÉS per Mallorca que si realment volen eliminar els 26 projectes, ho poden fer immediatament i abans que acabi la legislatura.

L'associació s'ha referit a la «manca de credibilitat» de la institució insular i ha lamentat que continuï vigent la intenció de construir la nova variant d'Inca, «que arrasarà bona part del paisatge rural del terme».

La Plataforma Antiautopista ha expressat la seva preocupació per les «millores» anunciades pel conseller insular de Mobilitat, Iván Sevillano, consistents en «multiplicacions salvatges» d'amplàries de carreteres, de demolició de murs patrimonials i la «destrucció sistemàtica del paisatge».