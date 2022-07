MÉS per Mallorca proposa augmentar la fiscalització dels comptes de la Casa Reial, despenalitzar els delictes d’injúries contra la monarquia, recuperar el Palau de Marivent i celebrar un referèndum

MÉS per Mallorca ha presentat aquest dijous una Proposició no de Llei per a augmentar la fiscalització dels comptes de la Casa Reial, despenalitzar els delictes d’injúries i calúmnies contra la monarquia, recuperar el Palau de Marivent i celebrar un referèndum, entre d’altres.

«El fet és que la visita dels reis d’Espanya a Mallorca és, any rere any, un intent de rentada de cara d’una institució arcaica, avui en dia absolutament desfasada, allunyada de la ciutadania i en els darrers temps molt malmesa pels continus escàndols públics a la que s’ha vist sotmesa la monarquia», han remarcat. En aquest sentit, MÉS per Mallorca ha volgut aprofitar les 'vacances' de la Casa Reial a Mallorca per a tornar a exigir les següents qüestions:

En primer lloc, i donada la trajectòria de la institució, per a la formació és «obvi que cal investigar l’origen de la fortuna dels Borbons i les irregularitats en els comptes del rei emèrit. En aquest sentit, és necessari reclamar un canvi legislatiu que permeti fiscalitzar els comptes de la Casa Reial i obligar el cap d'Estat a comparèixer davant el Congrés dels Diputats». També creuen que cal una modificació de la Llei General Pressupostària perquè el Govern hagi d'afegir annexos als Pressupostos per aclarir quants doblers de diferents partides acaben sent destinats de manera indirecta a la Prefectura l'Estat. A més, i segons el coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, «és necessari acabar amb la impunitat de la família Borbó de la qual el rei emèrit ha abusat fins a límits insultants», a qualsevol ciutadà de l’estat se li ha de poder exigir les responsabilitats jurídiques oportunes. «La Constitució no pot ser una excusa per tapar la corrupció de la monarquia», ha afegit.

En segon lloc, MÉS per Mallorca reclama la urgent despenalització dels delictes d’injúries i calúmnies. En un estat democràtic la figura del cap d’Estat ha de poder ser subjecte de crítiques. Així, és vital per a la salut democràtica la despenalització d’aquests delictes, donat que «no és comprensible que la institució de la Corona no pugui ser criticada, quan la crítica i la sàtira a qualsevol institució de l’estat hauria de formar part de la normalitat», ha assegurat el diputat de MÉS per Mallorca, Joan Mas ‘Collet’.

En tercer lloc, el retorn del Palau de Marivent. És obvi i de justícia que la gestió i l’ús del Palau ha de tornar a les institucions pròpies de les Illes Balears. Quan el 1966 la vídua de Ioannes Saridakis, Annunziata Marconi, va donar el Palau a la Diputació Provincial de Mallorca, ho va fer amb una condició i era que el Palau fos un museu obert i, excepcionalment, pogués ser usat com a residència per a caps d’estat estrangers. La justícia ja va donar la raó a la família Saridakis i, per tant, la Família Reial ocupa de forma irregular la finca de Marivent. Així, «amb el fi de reparar la situació i complir amb la voluntat dels Saridakis, la Família Reial ha de retronar a les institucions illenques l’ús de la finca i el Palau de Marivent», ha exposat Apesteguia.

Finalment, les dades sociològiques, el referèndum o l’abdicació. Segons ‘Collet’, La ciutadania que conforma les diferents nacions de l’Estat ha de poder elegir sobre el model de l’Estat. Després de dècades de la transició, és necessària la celebració d’un referèndum vinculant per decidir el model d’Estat, entre Monarquia o República. Entenem que el model d’Estat es troba en dubte, no només per les forces polítiques republicanes sinó per bona part de la ciutadania. «En qualsevol cas, i davant els bloquejos constants a la celebració d’un referèndum, hauria de ser el mateix monarca qui abdiqui en favor d’una República», ha conclòs Apesteguia.

Així mateix, hem reclamat que el Govern central recuperi les enquestes del CIS respecte de la monarquia, donat que no es demana sobre la qüestió des del 2015. Només si es demana i es fan públiques les respostes es pot saber l’opinió de la ciutadania i actuar en conseqüència.

És per tot això que el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca presenta una PNL perquè el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de l’Estat a realitzar els canvis legislatius necessaris perquè el Congrés dels diputats i el Senat puguin fiscalitzar els comptes de la Casa Reial i fer-los públics anualment, a impulsar les modificacions legislatives necessàries per a despenalitzar dels delictes d’injúries i calúmnies contra la Casa Reial, a fer complir la voluntat la família Saridakis i retornar el Palau de Marivent a les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que en són els legítims propietaris, a recuperar les preguntes respecte a la monarquia a les enquestes del CIS i així poder conèixer quina és l’opinió de la ciutadania sobre la institució i a celebrar un referèndum vinculant per decidir el model d’Estat, entre monarquia o república.