El Pi diu a la seva militància «Cal arromangar-se perquè venen uns mesos intensos per davant»

El PI ha celebrat aquest dissabte, a Petra, el seu sopar d'estiu, on el seu president, Tolo Gili ha assegurat encarar «amb il·lusió» la carrera electoral.

El PI ha celebrat aquest dissabte el seu tradicional sopar d'estiu a Petra, amb un missatge molt clar per part del seu president, Tolo Gili, «ara es disposa de l'oportunitat única per sumar i treballar per a aquesta terra». «Cal arromangar-se perquè venen uns mesos intensos per davant», ha afegit.

La formació centrista ha aprofitat també per a fer balanç d'una legislatura en la qual, consideren, s'han aconseguit avanços importants, com la incorporació dels canvis d'usos en la llei turística o el fet de portar al tribunal constitucional espanyol el problema del finançament.

«Aquesta legislatura hem tengut 14 batlies i hem estat en 27 equips de govern, el nostre compromís i estima per la gent de les nostres illes és incontestable, ens avalen aquestes xifres, així que ànim, gràcies pel treball fet i gaudiu d'aquest mes d'agost que al setembre l'haurem de donar tot», ha acabat Gili.

Han acompanyat a Gili, els batles de Sencelles, Petra, Felanitx i Porreres, entre altres, i el diputat, Josep Melià.