El PP exigeix el «cessament immediat» del director del Servei de Salut després de la condemna del TSJIB

El portaveu del Grup Parlamentari Popular, Antoni Costa, ha exigit el «cessament immediat» del director del Servei de Salut, Juli Fuster, després de la condemna al Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) per intervenir Fuster en una oposició de funcionaris a la que es va presentar la seva filla.

En declaracions, el portaveu parlamentari del PP també ha demanat la compareixença de la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, a la Comissió de Salut de la Cambra.

En concret, ha presentat la sol·licitud per via d'urgència aquest divendres i, per això, espera que la compareixença tengui lloc en sessió extraordinària durant l'agost.

«Són uns fets molt greus que es condemni a l’IB-Salut perquè el seu director general i actual marit de la consellera de Salut, hagi intervengut en unes oposicions en les quals participava la seva filla. No pot continuar en el seu càrrec ni un dia més», ha manifestat Costa.