EUIB: «Ens oposam a la utilització dels ports de les Balears per a refugiar vaixells militars, venguin d'on venguin»

Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) ha remarcat que sempre ha defensat la cultura de la pau, «proposant solucions dialogades als conflictes, amb mediadors si és necessari, amb la desmilitarització com un dels principals objectius a assolir per a caminar cap a la pau real».

La presència a la Badia de Palma d’un vaixell de guerra estatunidenc «obliga» EUIB a pronunciar-se, una vegada més, «en contra de la cultura la guerra i el militarisme al qual ens tenen acostumats els governs pertanyents a l’OTAN».

El buc en qüestió, batejat ‘USS Harry S. Truman’ en honor al 33è president dels EUA, és un portaavions de propulsió nuclear, amb tot el que això comporta per a la seguretat de les persones i el mediambient mallorquí, han explicat des d'EUIB. A més, va carregat amb quasi un centenar de naus, entre avions i helicòpters, i amb uns sis mil tripulants que han desembarcat a Palma «perquè la tripulació descansi abans del viatge de tornada cap als EUA», segons han explicat.

Aquest vaixell fa més de 9 mesos que es troba a la Mediterrània, darrament fent seguiment i donant suport en el conflicte entre Rússia i Ucraïna. «Com molts altres i com cada pocs mesos, un vaixell militar d’aquestes característiques fa escala durant dies a la Badia de Palma, sense que cap autoritat, ni de l’Ajuntament, ni del Consell, ni del Govern hi pugui fer res. Durant cinc dies romandran els motors de propulsió nuclears a la Badia i sis mil soldats estatunidencs tenen permís per a desembarcar i circular lliurement per Mallorca», denuncia EUIB.

En aquest sentit, consideren «indignant veure com els poders militars desenvolupen les seves accions per sobre de tota l’estructura social i política d’un territori, augmentant considerablement els riscos per a Mallorca i la seva població, sense que aquesta hi pugui dir res al respecte».

El coordinador de la formació d’esquerres, Juanjo Martínez, ha repetit una idea ja comentada en altres visites no benvingudes: «Una força política d’esquerres ha de ser implacable en la defensa dels ideals pacifistes. Ens oposam a la utilització dels ports de les Illes Balears per a donar refugi a vaixells o maniobres militars, siguin del caire que siguin, i venguin del govern que venguin».