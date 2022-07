Silvia Cano: «Cal establir diferents mesures perquè les dones que exerceixen la prostitució tinguin una alternativa real a les seves vides»

El grup parlamentari del PSIB-PSOE ha registrat en el Parlament una Proposició No de Llei (PNL) per instar, entre altres, a continuar treballant i col·laborant amb les diferents entitats que atenen a les dones prostituïdes per tal de promoure «més sensibilització social i educativa» en la matèria.

La iniciativa ha estat elaborada per la diputada Silvia Cano, que ha remarcat que «tenim molt clar que les mesures punitives han de ser pels proxenetes i els compradors de sexe, mai per a les dones en situació de prostitució, per a les que s'han de promoure polítiques públiques decidides per millorar la vida i que puguin sortir de la prostitució».

La portaveu adjunta ha assenyalat també que «l'objectiu essencial ha de ser el de desincentivar la demanda i fer campanyes per lluitar contra aquells que compren i es beneficien d'aquesta explotació sexual».

La iniciativa elaborada per Cano també insta el Govern a renovar el Pla Autonòmic per a la Lluita contra el tràfic de dones i nines amb fins d'explotació sexual i l'abordatge de la prostitució, i el Govern espanyol, a intensificar la lluita contra els proxenetes, qui es lucren directament o indirectament de la prostitució de dones i els compradors de sexe, cooperadors necessaris de l'explotació sexual de les dones.

Així, aquesta PNL insta el Govern a «reforçar programes d'orientació acadèmica i professional a dones en situació de prostitució i a impulsar l'acreditació de competències, així com l'accés a les matrícules de formació professional per tal d'ajudar-les a sortir del context de la prostitució; i a elaborar un model d'ordenança abolicionista de la prostitució, juntament amb els Consells i la FELIB, per tal d'impulsar un projecte municipal abolicionista que sancioni el foment o el consum de prostitució».

La PNL també proposa fer una campanya entre els joves «per combatre el consum de prostitució i conscienciar que consumir-hi prostitució és fomentar les xarxes de tràfic». Finalment, el PSIB-PSOE aplaudeix la voluntat del Govern de reformar la Llei d'Igualtat per tal «d'incloure la prostitució com a violència masclista, i així garantir el dret de les dones prostituïdes puguin gaudir de tots els serveis i recursos en igualtat de condicions que les altres dones víctimes de la violència masclista».