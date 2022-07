CUP-Crida per Palma: «Evitar la compra d'habitatge per part d'inversors no residents és una primera passa imprescindible»

La CUP-Crida per Palma ha trobat necessari fer una reflexió sobre l'adquisició d'habitatges per part d'inversors estrangers a Palma davant les darreres notícies que presenten un fenomen que «ja va més enllà de la compra de segones o terceres residències».

Segons remarquen, es tracta d'una «realitat ben coneguda i que ja està transformant zones de Ciutat Antiga o el Molinar».

«A principis d'aquest estiu, els mitjans de comunicació confirmaven el que algunes veus ja assenyalaven: inversors estrangers s'estaven llençant a la compra d'habitatge a diferents barris de Palma», expliquen. Però, remarquen, el fenomen va més enllà de la compra de segones o terceres residències: «Ara ja es tracta de compra d'habitatge com a inversió amb un interès purament especulatiu».

Com destaquen, diverses veus demanen una regulació de la compra d'habitatge per part de no residents i «la resposta de les immobiliàries tampoc s'ha fet esperar. Seran 'implacables', diuen, en la defensa del seu enriquiment».

Pel que fa a les institucions mallorquines, denuncien que, davant aquesta preocupant situació, encara fan feina per a obrir nous mercats. «El Consell, amb MÉS per Mallorca al capdavant, negociava l'obertura de vols directes amb Nova York. El que passà a continuació NO us sorprendrà», expliquen adjuntant aquesta publicació:

Història del vol 🛫 Palma ↔️ Nova York



Com va començar🤨

Com va la cosa😬 pic.twitter.com/iSqRGz1cVE — Plataforma contra ampliació de l'aeroport de Palma (@NoMesAvions) July 6, 2022

Una regulació impossible?

«Se'ns diu que la regulació de la compra d'habitatge per part d'inversors no residents és impossible. Però a alguns països, poc sospitosos de voler allunyar-se del lliure mercat, ja és una realitat. Canadà sí, Mallorca no?, assenyalen.

Per això, consideren que per al batle de Palma, José Hila, l'habitatge «no només no és una prioritat, sinó que comparteix agenda amb fons i lobbys disposats a tot per a seguir especulant amb l'habitatge». En canvi, expliquen que, per a les classes populars de Palma, és «una qüestió vital».

«L'habitatge en mans d'inversors estrangers? Nosaltres apostam per treure l'habitatge dels circuits de mercat. L'habitatge és un dret, no un luxe ni un bé especulatiu. Evitar la seva compra per part d'inversors no residents és una primera passa. I és imprescindible», remarquen.