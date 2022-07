Unides Podem: «A Andratx hem perdut una oportunitat perquè governés l’esquerra, el batle hauria d’haver donat un pas al costat»

La regidora i portaveu d'Unides Podem a Andratx, Ana Maria Porcel, ha lamentat la consumació de la moció de censura al ja exbatle, Antoni Mir, del PSOE. «A Andratx hem perdut una oportunitat perquè governés l’esquerra. El batle hauria d’haver donat un pas al costat», ha destacat.

La moció aprovada dona pas a la constitució d'un nou govern municipal de dretes, encapçalat pel PP, on Estefanía Gonzalvo serà la nova batlessa, i que té el suport de Ciudadanos i d'El Pi.

Tot i haver votat en contra de la moció de censura, Porcel s'ha mostrat compungida, i ha assenyalat que es tracta d'un dia «molt trist perquè sempre he volgut que governés l'esquerra, però per poder exigir que es facin les coses i que tothom estigui al lloc que li toca hem de donar exemple. A més, des de les dretes sempre et pots esperar qualsevol cosa, però no permet com a persona i com a andritxola que des de les esquerres em facin el que han fet fins ara», referint-se al tracte vexatori que la regidora ha aguantat els darrers mesos de la seva persona als plens de l’Ajuntament. L’exbatle li havia arribat a dir durant un ple que havia de «mirar si dins la seva botella duia aigua o conyac».

Referint-se a alguns esdeveniments com l'anterior, Porcel ha comentat que el ja exbatle «hauria d'haver fet una passa al costat. Una persona que estima el seu partit, una persona que aprecia la feina dels que estan al seu costat, ha de donar exemple. Ho hauria d'haver fet així perquè no som indispensables, però hi ha gent que s'ho creu».

Així, Unides Podem ja havia demanat la dimissió de l’exbatle d’Andratx pel seu comportament durant les sessions plenàries i ja va advertir de la deriva dels esdeveniments durant març de 2021, quan l’exbatle va dirigir-se de manera despectiva a la regidora Ana Maria Porcel davant la resta de forces polítiques. «El PSOE de Mallorca hauria d’haver pres mesures i haver apartat a aquest senyor», ha explicat Porcel, qui ha afegit que «ara ens trobam amb la dreta al capdavant de l’Ajuntament d’Andratx».