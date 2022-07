La nova PNL contra el malbaratament alimentari pretén que «el consumidor final pagui un preu més just»

MÉS per Mallorca ha presentat aquest dilluns, conjuntament amb els altres partits del Pacte, una Proposició No de Llei per lluitar contra el malbaratament alimentari. El fet és que aquesta xacra és un problema que ha adquirit molta rellevància tant en l'àmbit polític com en el social.

Actualment, els models predominants de producció, transformació, distribució i consum d'aliments són incapaços de resoldre els problemes de seguretat i sobirania alimentàries de la població mundial. Segons el diputat de MÉS per Mallorca, Joan Mas 'Collet', «La dieta de gairebé nou-cents milions de persones és insuficient i pobra, mentre un terç del primer món pateix obesitat a causa d'una ingesta excessiva o inadequada». «A més, el sistema alimentari actual no considera els aliments com a béns bàsics sinó com a mercaderies, conduint-nos a la sobreproducció i a la ineficiència en l'assignació de recursos i la fixació de preus», ha assegurat el diputat.

Així, davant la urgència de la qüestió i comptant amb la implicació tots els agents afectats des de la producció i processat fins als consumidors passant per la distribució, el comerç, restauració i hostaleria, s'ha de legislar per prevenir el malbaratament alimentari. Segons Mas, «Això seria bo per tota la societat, ja que els aliments podrien tenir un preu just per al productor, s'ajustaria la quantitat de compra a la de consum i el consumidor final també pagaria un preu més just».

Per tot això des del grup parlamentari de MÉS per Mallorca hem presentat una PNL on proposam que el Govern de les Illes Balears defineixi tots els conceptes que influeixen en el malbaratament alimentari i identifiqui tots els agents implicats, que s'ordeni a les conselleries competents dur a terme un estudi del malbaratament alimentari que es produeix a les Illes Balears i que, amb la participació de tots els agents implicats, faci un Projecte de Llei per la prevenció del malbaratament alimentari.