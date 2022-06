L’equip de govern de Cort respecta la decisió de la Fiscalia sobre Neus Truyol però no la comparteix

L'equip de govern de l’Ajuntament de Palma ha reiterat el seu suport a Neus Truyol i la resta d’imputats pel cas Emaya, després que la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat hagi recollit aquest dilluns la notificació d’acusació de la Fiscalia.

L’equip de govern ha reiterat que respecta, encara que no la comparteix, la decisió de la Fiscalia sobre els abocaments d’Emaya, segons la qual s’aprecien indicis de delicte contra el medi ambient pels vessaments fecals a la badia de Palma. També ha remarcat que s’han fet més actuacions que mai per a solucionar aquest problema, motiu pel qual el procés s’afronta amb «tranquil·litat i confiança». «El llistat de les accions és llarg i inqüestionable i demostra la ferma voluntat de no amagar, sinó de revertir els abocaments a la mar», han remarcat.

Durant el passat mandat, quan Truyol va estar al capdavant d’Emaya, es va:

Netejar el col·lector d’aigües pluvials de Platja de Palma (CAZ): no s’havia netejat en 20 anys.

Netejar el col·lector d’aigües pluvials de Platja de Palma (CAZ): no s’havia netejat en 20 anys. Recuperar el cànon de sanejament. Un cànon finalista que el govern del PP va decidir que s’havia de destinar a altres coses.

Posar en marxa projectes clau per revertir la situació: tanc de laminació i col·lector interceptor. Aquestes dues obres suposen reduir en un 90% els tancaments de les platges de Can Pere Antoni i Ciutat Jardí.

Comprar els solars per a ubicar la nova depuradora.



Durant l’actual mandat:

Durant l’actual mandat: S’estan executant les obres del tanc i el col·lector.

S’ha tancat el finançament per a la construcció de la nova depuradora. El conveni ja està signat.

S’ha acceptat l’emissari llarg per a protegir la posidònia.

«Som l’equip de govern que més ha fet per a revertir la situació», ha dit Neus Truyol, a més de subratllar que «a les darreres dècades no es varen fer les inversions necessàries per a arreglar unes estructures de sanejament deficitàries» i que fins al passat mandat «no s’havien tancat les platges per protegir la salut pública» en cas de vessaments. D’altra banda, la regidora ha remarcat que «és sorprenent que es materialitzi l’acusació tot i les proves i documents que s’han aportat a la causa, els quals demostren de manera contundent que es va treballar per solucionar el tema dels abocaments i com confirmen els projectes que s’executen avui dia».

A més, la regidora ha criticat que «s’hagi encausat l’equip de govern que més projectes, inversions i informació pública ha realitzat durant els 7 darrers anys». «Reduir els vessaments i informar-ne no és cap delicte», ha continuat. Truyol considera sorprenent que «la investigació s’emmarqui en anys molt concrets», sense qüestionar altres equips de govern, malgrat que els vessaments es produeixen des de fa dècades.

Emaya no té competències per a la construcció d’un nou emissari i una nova depuradora. Malgrat això, es feren gestions tot d’una des de la presidència per revertir la situació, motivada per l’obsolescència d’una depuradora dels anys 70 i una xarxa de clavegueram única per a fecals i pluja. L’empresa municipal complia i compleix amb tota la normativa sectorial protectora del medi ambient. «La investigació es va iniciar per raons que no tenen a veure amb el medi ambient. De fet, la denúncia la va fer una persona vinculada a la dreta que discrepava del decret de posidònia», ha afegit la regidora, i ha assegurat que «s’ha actuat amb transparència i s’ha explicat a la població la problemàtica i les solucions amb les que s’estan treballant».

Per tots aquests motius, l’equip de govern no entén que, «qui més ha fet per revertir la situació, acabi encausat i que no s’investigui a qui menys va fer per pal·liar el problema. Els episodis d’abocaments a la mar no es començaren a produir el 2015, venien d’abans. Era una situació que es coneixia i els anteriors gestors no feren res per canviar-ho, ans al contrari, s’amagava. Així, quan es produïen abocaments, no es tancaven les platges, posant en risc la salut de la ciutadania. No es va fer cap inversió per evitar-ho quan, a més, els responsables polítics coneixien la necessitat perquè els tècnics els ho comunicaren en diverses ocasions. Amb el canvi de govern del 2015, aquesta situació va canviar i es va posar per davant de tot la salut de les persones i la cura del medi ambient sobre la base de la transparència».

Arxivament de la investigació contra el Govern

Cal recordar que la justícia va arxivar fa deu dies la denúncia contra el Govern per prevaricació per no haver sancionat l’Ajuntament de Palma pels vessaments a la mar.