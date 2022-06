MÉS per Mallorca aposta per la gratuïtat del transport escolar de les etapes no obligatòries

MÉS per Mallorca ha anunciat aquest divendres la seva intenció d'impulsar la gratuïtat del transport escolar de les etapes no obligatòries, concretament de batxillerat i formació professional, de cara a la pròxima legislatura.

La formació ecosobiranista també ha expressat la seva aposta per l'assumpció i implicació per part del Govern de les competències de l'educació 0-3 anys, que ara mateix recauen damunt els ajuntaments, els quals no tenen competències en matèria d'educació.

El coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, acompanyat pel diputat Joan Mas 'Collet', ha reclamat també a l'executiu autonòmic que continuï «impulsant mesures» amb l'objectiu de rebaixar la ràtio d'alumnes per a cada orientador.

En aquest sentit, han recordat que la Unesco recomana un orientador escolar per cada 250 alumnes i un dels propòsits dels Acords de Bellver és el d'arribar a aquesta xifra.

Apesteguia ha manifestat que «hem de continuar treballant en l'aposta del Govern, durant aquesta legislatura, i també durant l'anterior, per posar els serveis públics al capdavant de les prioritats de la societat. L'educació és una de les principals fites perquè si no tenim una educació potent no tenim futur».

El coordinador de la formació ha assegurat que «som conscients que la realitat educativa durant els darrers dos anys s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies actuals, però ara entram en una nova etapa i els governs d'esquerres hem de recuperar l'aposta principal de fer una aposta valenta i decidida per l'educació».

Per part seva, el diputat ecosobiranista ha apuntat que «després de dos cursos marcats per la Covid-19, on tota la comunitat educativa ha fet feina de valent per tal de garantir una educació pública de qualitat i en català, des de MÉS volem expressar-los el nostre agraïment i suport de cara al pròxim curs on s'han d'afrontar la implantació de LOMLOE i la nova Llei d'educació».

En aquest sentit, des de la formació ecosobiranista han fet balanç del curs escolar que ha finalitzat aquesta setmana, i han apuntat que després de dos cursos escolars marcats per la pandèmia, el Govern ha d'afrontar ara la implementació de la LOMLOE i la Llei d'educació de les Illes Balears, fets que coincideixen amb un «continu creixement de població escolar». En aquest sentit, MÉS ha proposat una bateria de propostes concretes amb l'objectiu de «continuar millorant l'educació del nostre país»:

1. Contractació dels docents necessaris per a reduir la càrrega lectiva de docència directa i així poder dedicar més hores de coordinació a la implementació dels nous currículums.

2. Resoldre de forma definitiva els contractes dels interins els períodes no lectius.

3. Afrontar la carrera professional dels docents amb el compromís d'un calendari.

4. Recuperació de les llicències per estudis.

5. Reversió de les retallades encara pendents, com la reducció per a majors de 55 anys.

6. Cercar el consens amb la comunitat educativa pel que fa al ROC.

7. Elaborar, de forma consensuada, un pla per la reducció de la burocràcia als centres educatius.

8. Un nou acord de millora per als docents, el darrer és l'acord marc de 2015.

9. Elaborar un pla i un calendari per part de la Conselleria de compliment de la LEIB pel que fa a: ràtios, actualització del pla d'infraestructures i pressupost per educació.

10. Recuperar «la complicitat» amb tota la comunitat educativa per part de la Conselleria d'educació.