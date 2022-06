EUIB celebra la petició de la ministra Ribera perquè l'Estat espanyol surti del Tractat de la Carta de l'Energia

Pablo Jiménez, diputat d'Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), va presentar, el novembre de 2020, una Proposició No de Llei (PNL) al Parlament instant el Govern espanyol a denunciar davant la Comissió Europea i el Consell d'Europa la indefensió dels Estats davant les controvèrsies plantejades pels inversors a l'empara del Tractat sobre la Carta d'Energia (TCE).

Ara, quasi dos anys després, EUIB celebra que l'Estat espanyol s'hagi convertit en el primer país en demanar públicament a la Unió Europea que abandoni el Tractat, degut «a l'amenaça que aquesta suposa per a les polítiques climàtiques».

Així ho ha anunciat la vicepresidenta segona del Govern per a la Transició Energètica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, en plena recta final del procés de modernització del Tractat. Ribera ha demanat públicament que la Unió Europea abandoni el TCE, un acord del qual en forma part l'Estat espanyol, com una gran part dels països d'Europa.

Segons EUIB, aquesta decisió «ens acosta una mica més a la fi dels combustibles fòssils i obre la porta a propostes sostenibles incompatibles amb aquest Tractat». Així, des de la formació política s'ha volgut remarcar «la importància que hi tenen i que hi tendran en un futur les decisions que es prenguin a Brussel·les aquesta setmana». «Continuarem fent el seguiment d'aquesta lluita tant des de les Balears, com des de l'Estat, com a nivell Europeu i internacional, el Tractat és incompatible amb la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic», han sentenciat des d'EUIB.